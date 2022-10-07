غدًا انطلاق معسكر أخضر الشاطئية استعدادًا لبطولة القارات

ينطلق غداً السبت معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، في مدينة جازان، ويستمر إلى 12 أكتوبر الجاري، ويمثل المعسكر المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي والتحضيري للمشاركة في بطولة القارات لكرة القدم الشاطئية 2022، المقرر إقامتها في إمارة دبي، خلال الفترة 1 إلى 5 نوفمبر المقبل.