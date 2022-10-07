غدًا انطلاق معسكر أخضر الشاطئية استعدادًا لبطولة القارات

ينطلق غداً السبت معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، في مدينة جازان، ويستمر إلى 12 أكتوبر الجاري، ويمثل المعسكر المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي والتحضيري للمشاركة في بطولة القارات لكرة القدم الشاطئية 2022، المقرر إقامتها في إمارة دبي، خلال الفترة 1 إلى 5 نوفمبر المقبل.
وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم الشاطئية بقيادة (البرازيلي) جوجا زلوكوفيك، أعلن القائمة التي اختارها للانضمام في المعسكر والبالغ عددهم 22 لاعبًا، وهم: خالد وهيب، وماجد شمهاني ويحيى طميحي، ونايف هادي وسعود العتيبي، ومبارك الدوسري ومحمد خاتم وصالح القرني ووليد اليوبي ومهند الصبحي والوليد صفحي ومحمد العجمي وسعد العلي ومروان بشير وبلال بودا وسلمان الرشيدي وصديق ذهبان ونايف الدوسري وحمزه الشهري ولؤي عسيري ونواف آل عرار وعمر قرامش.
يذكر أن يوم الأربعاء المنصرم الموافق 5 أكتوبر، أُجريت مراسم قرعة بطولة القارات لكرة القدم الشاطئية 2022، التي يُشرف الاتحاد الدولي لكرة القدم ممثلًا في Beach Soccer، وأسفرت عن وجود (أخضر الشاطئية) في المجموعة الأولى بجانب منتخبات الإمارات (المستضيف) والبرازيل وإسبانيا.