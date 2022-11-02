في لعبة الكاراتيه.. 6 سعوديين ضمن أفضل 10 لاعبين في العالم

واحتلّ طارق حامدي الترتيب السابع لفئة الدرجة الأولى بوزن +84 كجم، فيما تصدّر سند سفياني فئة الأولمبي باحتلاله المركزَ الأول في العالم بوزن +84 كجم، فيما جاء سلطان القحطاني بالمركز الثالث لفئة الشباب بوزن -55 كجم، وعبدالعزيز السيف بالمركز في السادس لفئة الشباب بوزن -61 كجم، وعلي مقرّي بالمركز السادس لفئة الشباب بوزن -68 كجم، بينما احتلّ عبدالله القحطاني الترتيب التاسع لفئة الناشئين بوزن -70 كجم؛ إذ يأتي ذلك ضمن إستراتيجية الاتحاد السعودي للكاراتيه الرامية إلى صناعة أبطال في لعبة الكاراتيه في مختلف الفئات العمرية والأوزان بمنافسات الكاتا والقتال؛ لرفع مستوى اللعبة في المملكة، وتمكينهم من المنافسة عالميًّا.