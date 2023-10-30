الخميس المقبل.. موعد قرعة دور ربع النهائي من بطولة كأس الملك

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن موعد إجراء قرعة دور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2023/ 2024م.
وحدد اتحاد القدم الخميس القادم الموافق الثاني من نوفمبر موعداً لإجراء قرعة أغلى البطولات السعودية وذلك عند الساعة السابعة والنصف مساءً.
وتحمل نسخة 2023/ 2024 من كأس خادم الحرمين الشريفين الرقم 49 في تاريخ المسابقة التي انطلقت عام 1957.
ويتصدر الأهلي قائمة الفرق المتوجة بالكأس الغالية بواقع 13 مرة يليه الهلال بـ10 ألقاب ثم الاتحاد بـ9 ألقاب والنصر بـ 6 ألقاب فالشباب بثلاثة ألقاب، وبلقبين لكلٍ من الوحدة والاتفاق، في حين يعد التعاون والفيصلي والفيحاء أقل الفرق فوزًا بالبطولة بواقع مرة واحدة لكلٍ منهم.