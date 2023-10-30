الخميس المقبل.. موعد قرعة دور ربع النهائي من بطولة كأس الملك

ويتصدر الأهلي قائمة الفرق المتوجة بالكأس الغالية بواقع 13 مرة يليه الهلال بـ10 ألقاب ثم الاتحاد بـ9 ألقاب والنصر بـ 6 ألقاب فالشباب بثلاثة ألقاب، وبلقبين لكلٍ من الوحدة والاتفاق، في حين يعد التعاون والفيصلي والفيحاء أقل الفرق فوزًا بالبطولة بواقع مرة واحدة لكلٍ منهم.