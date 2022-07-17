"أرامكو" ترعى مشاركة طلاب المملكة في نهائيـات بطولة أرامكـو فورمـولا 1

ومن المتوقع أن تشهد المسابقة إسهام الطلاب في تعزيز الجهود نحو تحقيق الاستدامة وتحفيز الإمكانات، حيث توفر أرامكو عددًا من البرامج التعليمية التي تستهدف الشباب، مثل برنامج ستيمانيا، الذي يحفِّز الفتيات في المراحل الدراسية من الأولى حتى التاسعة، حيث يمكن إدخال الفورمولا 1 في البرامج المدرسية في المملكة، وتعزيز الاهتمام بالعلوم والتقنية والهندسة والرياضيات في أرجاء العالم كافة.