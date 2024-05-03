التعاون يفقد خدمات مدافعه البرازيلي "جيروتو" في لقاء الهلال

وقال النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "يغيب اللاعب البرازيلي جيروتو عن لقاء اليوم أمام نادي الهلال؛ لشعوره بآلام في منطقة الظهر فضل معها الجهاز الفني والطبي إراحة اللاعب".