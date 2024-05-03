التعاون يفقد خدمات مدافعه البرازيلي "جيروتو" في لقاء الهلال

أعلن نادي التعاون غيابَ مدافع الفريق الكروي الأول البرازيلي "أندري جيروتو" عن القمة المرتقبة أمام الهلال ضمن الجولة 30 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقال النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "يغيب اللاعب البرازيلي جيروتو عن لقاء اليوم أمام نادي الهلال؛ لشعوره بآلام في منطقة الظهر فضل معها الجهاز الفني والطبي إراحة اللاعب".
ويواجه التعاون رابع الترتيب بـ51 نقطة نظيره الهلال متصدر جدول الترتيب بـ80 نقطة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، مساء اليوم الجمعة.