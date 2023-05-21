في المنعطف الخطر من دوري روشن.. غدًا 5 مباريات حاسمة ومثيرة.. تعرَّف عليها

وتنطلق الجولة غدًا بـ5 لقاءات، يلتقي في أولاها ضمك "الحادي عشر بـ 32 نقطة وأبها "التاسع بـ 33 نقطة" في أبها، ويتواجه الاتفاق "الثامن بـ 33 نقطة" والفتح "السادس بـ 39 نقطة" في الدمام، والفيحاء "الثاني عشر بـ 29 نقطة" والرائد "العاشر بـ32 نقطة" في المجمعة، ويستضيف التعاون "الخامس بـ 46 نقطة" نظيره الطائي "السابع بـ 34 نقطة" في بريدة، ويلتقي الوحدة "الثالث عشر بـ 29 نقطة والخليج "الرابع عشر بـ 24 نقطة" في مكة المكرمة.