الأهلي يطالب بسرعة انعقاد الجمعية العمومية.. و"النفيعي" يؤكد البقاء على كرسي الرئاسة

دعت إدارة نادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي، إلى عقد جمعية عمومية غير عادية يوم 25 يونيو الجاري.
وتم توجيه عدد من الدعوات للأعضاء الذهبيين لحضور الجمعية العمومية عن بُعد؛ إذ تقرر عقدها عبر التطبيقات المرئية.
ويأمل أعضاء الجمعية العمومية بحسم موقف رئيس النادي وأعضاء مجلس إدارته؛ وذلك بعدما أصبح استمرارهم غير مرغوب فيه بعد هبوط الفريق.
وسبق أن أكد النفيعي في تصريحات تلفزيونية، عقب هبوط الفريق الكروي الأول للدرجة الأولى، رغبته في الاستمرار على كرسي الرئاسة لإعادة الفريق من جديد لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.