الأهلي يطالب بسرعة انعقاد الجمعية العمومية.. و"النفيعي" يؤكد البقاء على كرسي الرئاسة

وسبق أن أكد النفيعي في تصريحات تلفزيونية، عقب هبوط الفريق الكروي الأول للدرجة الأولى، رغبته في الاستمرار على كرسي الرئاسة لإعادة الفريق من جديد لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.