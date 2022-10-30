استعدادًا لمواجهة البرازيل في افتتاح كأس القارات.. أخضر الشاطئية يواصل تدريباته

وأدى الأخضر، اليوم، تدريباته على ملعب نادي شباب الأهلي في دبي، بقيادة مساعد المدرب تياغو سوزا، الذي اكتفى بتدريبات الفترة الصباحية، وعمد خلالها على تكثيف وتنويع التدريبات اللياقية، قبل أن يتم تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، وتنفيذ عدد من الجمل الفنية، منتهجًا الخطة التي سيلعب بها المباراة الافتتاحية، لتختتم الحصة التدريبية بإجراء مناورة على كامل الملعب.