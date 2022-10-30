استعدادًا لمواجهة البرازيل في افتتاح كأس القارات.. أخضر الشاطئية يواصل تدريباته

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية تدريباته اليومية في إمارة دبي؛ استعدادًا لمواجهة المنتخب البرازيلي، الثلاثاء المقبل، في افتتاح مبارياتهما ببطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية التي ستقام في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 1 إلى 6 نوفمبر المقبل.
وأدى الأخضر، اليوم، تدريباته على ملعب نادي شباب الأهلي في دبي، بقيادة مساعد المدرب تياغو سوزا، الذي اكتفى بتدريبات الفترة الصباحية، وعمد خلالها على تكثيف وتنويع التدريبات اللياقية، قبل أن يتم تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، وتنفيذ عدد من الجمل الفنية، منتهجًا الخطة التي سيلعب بها المباراة الافتتاحية، لتختتم الحصة التدريبية بإجراء مناورة على كامل الملعب.
على صعيد متصل فضّل الجهاز الفني عدم إشراك الحارس محمد العجمي في التدريبات الجماعية، بناءً على توصية الجهاز الطبي بعد شعوره بالآلام في موضع إصابته السابقة.
يذكر أن المنتخب السعودي يقع في المجموعة الأولى بالبطولة بجانب منتخبات: الإمارات -المستضيف- والبرازيل وإسبانيا.