القادم من الاتفاق.. "الهزاع" يرحل للطائي حتى 2024

وأصبح الهزاع الصفقة رقم 13 التي تبرمها إدارة الطائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًّا بعد الخماسي الأجنبي: البرازيلي فيكتور براجا حارس المرمى، الكنغولي جي مبينزا، الفنزويلي أدريان مارتينيز، والثنائي: الغيني ألفا سيميدو، ومحمد يولا، إضافة إلى 7 لاعبين محليين هم: عبد المحسن فلاتة، معتز البقعاوي، محمد القنيعان، خليل العبسي، حسين قاسم، مختار علي، وعبد الله الجوعي.