القادم من الاتفاق.. "الهزاع" يرحل للطائي حتى 2024

أعلنت إدارة نادي الطائي تعاقدها مع اللاعب مع هزاع الهزاع، القادم من فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، ليمثل فارس الشمال حتى 2024؛ حسبما أعلن النادي عبر حسابه الرسمي في "تويتر" موقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء.
وأصبح الهزاع الصفقة رقم 13 التي تبرمها إدارة الطائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًّا بعد الخماسي الأجنبي: البرازيلي فيكتور براجا حارس المرمى، الكنغولي جي مبينزا، الفنزويلي أدريان مارتينيز، والثنائي: الغيني ألفا سيميدو، ومحمد يولا، إضافة إلى 7 لاعبين محليين هم: عبد المحسن فلاتة، معتز البقعاوي، محمد القنيعان، خليل العبسي، حسين قاسم، مختار علي، وعبد الله الجوعي.