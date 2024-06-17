"ماني" يلوح بالرحيل.. والنصر يضع شرطه

أشارت تقارير صحفية إسبانية ، اليوم الاثنين ، عن رحيل لاعب النصر، الدولي السنغالي ساديو ماني، في ظل امتلاكه العديد من العروض الخارجية.
وذكرت التقارير أن النجم السنغالي ساديو ماني، مهاجم النصر، قرر الرحيل عن الدوري السعودي، بحسب تقرير صحفي.
فيما أكدت صحيفة "todofichajes" الإسبانية، أن ساديو ماني قرر الرحيل عن دوري روشن في إطار الميركاتو الصيفي المقبل.
وقالت الصحيفة إن قائد منتخب السنغال لا يرغب في الاستمرار داخل النصر، مشيرة إلى أن هناك أندية عديدة خارج السعودية، ترغب في التعاقد مع ماني، خلال "الميركاتو الصيفي" ، أبرزها فنربخشة التركي، موضحة أن النصر حدد قيمة رحيل ماني عن الفريق بمبلغ 15 مليون يورو.