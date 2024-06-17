"ماني" يلوح بالرحيل.. والنصر يضع شرطه

وقالت الصحيفة إن قائد منتخب السنغال لا يرغب في الاستمرار داخل النصر، مشيرة إلى أن هناك أندية عديدة خارج السعودية، ترغب في التعاقد مع ماني، خلال "الميركاتو الصيفي" ، أبرزها فنربخشة التركي، موضحة أن النصر حدد قيمة رحيل ماني عن الفريق بمبلغ 15 مليون يورو.