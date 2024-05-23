بارقة أمل للرياض في البقاء مع الكبار.. بعد التعادل مع النصر

جدد فريق الرياض الأول لكرة القدم آمال البقاء مع الكبار في دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد تعادله الإيجابي مع النصر 2 / 2، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد.