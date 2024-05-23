بارقة أمل للرياض في البقاء مع الكبار.. بعد التعادل مع النصر

جدد فريق الرياض الأول لكرة القدم آمال البقاء مع الكبار في دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد تعادله الإيجابي مع النصر 2 / 2، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد.
أهداف الرياض جاءت عن طريق "أندريه غراي" ومحمد العقل، في الدقيقتين 26، 45+1 ، فيما أحرز أهداف النصر "أوتافيو" ومشاري النمر في الدقيقتين 15 ،90+7.
وأكمل النصر اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 63 بعد خروج "لابورت" بالبطاقة الحمراء.
بتلك النتيجة بقي النصر "وصيفًا" برصيد 79 نقطة، والرياض برصيد 32 نقطة في المركز الـ 14، وما زال في دائرة خطر الهبوط.