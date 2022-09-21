في افتتاح الدورة الدولية الودية.. الأخضر الأولمبي يواجه كرواتيا

يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم، غداً الخميس، مباراته الأولى ضمن الدورة الدولية الودية بكرواتيا، والتي يشارك فيها على هامش معسكره الإعدادي للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2024.
ويحلّ "الأخضر" ضيفاً على منتخب كرواتيا، في تمام الرابعة والنصف مساءً بتوقيت كرواتيا (الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة)، على ملعب SRC في مدينة تشاكوفيتش.
ميدانياً، أجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم الأربعاء حصتهم التدريبية، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّق خلالها اللاعبون تمارين ترفيهية، أعقبها مران تكتيكي.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عاماً يشارك إلى جانب منتخبي مقدونيا الشمالية وألبانيا في الدورة الدولية التي يستضيفها منتخب كرواتيا.