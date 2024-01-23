في البطولة الدولية .. الاتفاق يختتم تحضيراته لمواجهة الوحدة الإماراتي

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الأخير عصر اليوم الثلاثاء على ملعب معسكر أبو ظبي (واحة الكرامة) استعدادًا لمواجهة الوحدة الإماراتي مساء يوم غدٍ الأربعاء في نهائي بطولة الوحدة الدولية الودية.
تأتي استعدادات الاتفاق في معسكر الإمارات والذي يستمر من 14 إلى 28 يناير الجاري تحضيرًا لبقية منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
وكان التدريب بقيادة المدير الفني الإنجليزي "جيرارد" قد اشتمل على محاضرة الفيديو الفنية، ثم تمارين الإحماء، بعد ذلك تدريب تكنيكي بالكرة، فيما تركز التدريب على الجانب التكتيكي، قبل أن يختتم المران بتقسيمة من 3 فرق.