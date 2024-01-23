في البطولة الدولية .. الاتفاق يختتم تحضيراته لمواجهة الوحدة الإماراتي

وكان التدريب بقيادة المدير الفني الإنجليزي "جيرارد" قد اشتمل على محاضرة الفيديو الفنية، ثم تمارين الإحماء، بعد ذلك تدريب تكنيكي بالكرة، فيما تركز التدريب على الجانب التكتيكي، قبل أن يختتم المران بتقسيمة من 3 فرق.