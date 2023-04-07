ماركا: "راموس" قد يكون أولى صفقات "النصر" للموسم الجديد

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن اقتراب المدافع الإسبانى سيرجو راموس لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، من الانضمام إلى النصر السعودي، بجانب كريستيانو رونالدو بالموسم المقبل.
ووفقًا للصحيفة الإسبانية: فإن راموس قد يكون أولى الصفقات الكبرى للدوري السعودي في الموسم القادم؛ حيث إن اللاعب في طريقه لنادي النصر.
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية إن الهلال أيضًا قدم عرضًا لراموس بلغت قيمته نحو 30 مليون يورو صافيًا في الموسم الواحد؛ حيث يعدّ أكثر بكثير مما يحصل عليه في باريس سان جيرمان.
وينتهي عقد راموس صاحب الـ36 عامًا مع باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم الجاري، ولم يتلقَّ عرضًا للتجديد حتى الآن.
ويحتلّ النصر المركز الثاني في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 52 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتحاد المتصدر.