ماركا: "راموس" قد يكون أولى صفقات "النصر" للموسم الجديد

وسبق أن ذكرت تقارير صحفية إن الهلال أيضًا قدم عرضًا لراموس بلغت قيمته نحو 30 مليون يورو صافيًا في الموسم الواحد؛ حيث يعدّ أكثر بكثير مما يحصل عليه في باريس سان جيرمان.