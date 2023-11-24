الرياض تستضيف عمومية البارالمبية الآسيوية غدًا السبت

تستضيف العاصمةُ السعودية الرياض، للمرة الأولى في تاريخها، يوم غدٍ السبت، وعلى مدى أربعة أيام؛ أعمالَ المؤتمر والجمعية العمومية الانتخابية للجنة البارالمبية الآسيوية، بحضور أكثر من "200" مشارك وممثل "45" دولة آسيوية، وعدد من رؤساء الاتحادات الدولية والإقليمية البارالمبية.
ونيابة عن سموّ رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، يفتتح سمو نائبه الأمير فهد بن جلوي أعمالَ المؤتمر عند الثانية عشرة والنصف من ظهر اليوم الأول، يوم السبت؛ حيث يشهد الحفلُ كلمةَ اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وكلمةَ رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية سعادة الأستاذ ماجد راشد العصيمي، في فندق "كراون بلازا المنهل"، إضافة لتسليم سمو رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الجائزة التقديرية؛ نظير خدمة سموه للرياضة البارالمبية في القارة الآسيوية.
وتشهد الفترةُ المسائية من نفس اليوم، إقامةَ حفل جوائز اللجنة الآسيوية البارالمبية بفئاتها السبع، إضافة لحفل عشاء على شرف الوفود المشاركة في المؤتمر والجمعية العمومية، على أن يواصل المؤتمرُ أعمالَه عند التاسعة والنصف من صباح يوم الأحد المقبل.
ويرأس الأستاذُ ماجد راشد العصيمي أعمالَ الجمعية العمومية للاتحاد، في يومها الأول عند التاسعة من صباح يوم الاثنين الموافق 28 نوفمبر، والتي تمتدّ حتى الخامسة مساءً؛ حيث سيشهد أعضاءُ الجمعية حفلَ افتتاح دورة الألعاب السعودية 2023م عند السابعة والنصف مساءً.
وتُختتم الجمعيةُ العمومية للاتحاد، بداية من التاسعة من صباح يوم الثلاثاء المقبل وحتى الواحدة ظهرًا؛ حيث ستقام انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الآسيوية للفترة الرياضية 2023-2027م.