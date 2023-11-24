الرياض تستضيف عمومية البارالمبية الآسيوية غدًا السبت

ونيابة عن سموّ رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، يفتتح سمو نائبه الأمير فهد بن جلوي أعمالَ المؤتمر عند الثانية عشرة والنصف من ظهر اليوم الأول، يوم السبت؛ حيث يشهد الحفلُ كلمةَ اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وكلمةَ رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية سعادة الأستاذ ماجد راشد العصيمي، في فندق "كراون بلازا المنهل"، إضافة لتسليم سمو رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الجائزة التقديرية؛ نظير خدمة سموه للرياضة البارالمبية في القارة الآسيوية.