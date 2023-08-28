الشباب يختتم تحضيراته لمواجهة النصر .. بحضور " الهويشان"

بحضور ومتابعة رئيس نادي الشباب (المكلف) خليف الهويشان، اختتم الفريق الكروي الأول الشبابي، مساء اليوم الاثنين، تحضيراته في ملعب النادي الرديف، استعدادًا لمواجهة فريق النصر، يوم غدٍ، ضمن مباريات الجولة الرابعة في دوري روشن السعودي للمحترفين.
استهل المدرب "كايزر" حصته التدريبية الأخيرة بتمارين إحماء وتسخين ولياقية خفيفة بإشراف مدرب اللياقة، عقب ذلك أدى اللاعبون تدريبات ترفيهية اطمأن من خلالها المدرب على جاهزيتهم للقاء.
من جهة ثانية أدى الثنائي كارلوس جونيور ومتعب الحربي تدريبات خاصة برفقة المعد البدني.