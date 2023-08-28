الشباب يختتم تحضيراته لمواجهة النصر .. بحضور " الهويشان"

بحضور ومتابعة رئيس نادي الشباب (المكلف) خليف الهويشان، اختتم الفريق الكروي الأول الشبابي، مساء اليوم الاثنين، تحضيراته في ملعب النادي الرديف، استعدادًا لمواجهة فريق النصر، يوم غدٍ، ضمن مباريات الجولة الرابعة في دوري روشن السعودي للمحترفين.