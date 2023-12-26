تقام في أمريكا 2025.. "فيفا" يوضح كيفية اختيار 32 فريقًا للمشاركة في مونديال الأندية

ونشر الفيفا صورًا تُوَضّح كيفية اختيار الفِرَق المشاركة؛ حيث يمكن للأندية الحصول على مكان من خلال منافستها الرئيسية للأندية بإحدى طريقتين؛ التتويج كأبطال، أو من خلال ترتيبهم؛ على أن يتم اكتساب النقاط من خلال النتائج والتقدم في تلك المنافسة.