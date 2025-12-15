أكثر من 50 ألف زائر يختتمون "حفل القادسية 2025" على كورنيش الخبر

من جانبه، عبّر رئيس مجلس إدارة شركة نادي القادسية، بدر الرزيزاء، عن اعتزازه بنجاح الحفل، مؤكدًا أن الحضور الجماهيري يعكس عمق العلاقة التي تربط النادي بأهالي الخبر والمنطقة الشرقية، مشيرًا إلى أن القادسية ليس مجرد نادٍ رياضي، بل جزء من هوية المجتمع.