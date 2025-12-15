أكثر من 50 ألف زائر يختتمون "حفل القادسية 2025" على كورنيش الخبر

اختُتمت فعاليات النسخة الثانية من "حفل القادسية 2025"، الذي أُقيم على مدى يومين على كورنيش الخبر، ضمن مشاركة نادي القادسية كشريك بلاتيني في موسم الخبر 2025، تحت شعار "الخَبر في الخُبر"، في واحدة من أبرز الفعاليات المجتمعية والثقافية التي شهدتها المدينة.
وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا تجاوز 50 ألف زائر من داخل المملكة ودول الخليج، عاكسًا مكانة الخبر كوجهة سياحية نابضة بالحياة، ومجسدًا ارتباط نادي القادسية بالمدينة وجمهورها.
وتألقت ليالي الحفل بعروض فنية وأمسيات غنائية مميزة، إلى جانب عروض الألعاب النارية والدرون التي أضاءت سماء الخبر بألوان وهوية نادي القادسية، مضفية على المناسبة طابعًا احتفاليًا استثنائيًا.
وشهد اليوم الثاني من الحفل زيارة معالي وزير السياحة أحمد الخطيب، الذي اطلع على الفعاليات وتفاعل مع التجربة المجتمعية، مؤكدًا أهمية مثل هذه الأنشطة في دعم الحراك السياحي وتعزيز جودة الحياة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
كما شارك لاعبو ولاعبات فريق القادسية الأول لكرة القدم في ركن توقيع التذكارات، حيث التقوا بالجماهير في أجواء تفاعلية تعكس حرص النادي على تعزيز علاقته بجمهوره.
وشملت الفعاليات أركانًا ترفيهية وتعليمية متنوعة للعائلات والأطفال، صُممت لتناسب مختلف الأعمار، في أجواء آمنة وممتعة عززت من روح المشاركة المجتمعية.
من جانبه، عبّر رئيس مجلس إدارة شركة نادي القادسية، بدر الرزيزاء، عن اعتزازه بنجاح الحفل، مؤكدًا أن الحضور الجماهيري يعكس عمق العلاقة التي تربط النادي بأهالي الخبر والمنطقة الشرقية، مشيرًا إلى أن القادسية ليس مجرد نادٍ رياضي، بل جزء من هوية المجتمع.
وأضاف أن النادي يواصل تقديم تجارب نوعية تُثري المشهد الثقافي والاجتماعي، وتُعزز ارتباطه بجمهوره، انسجامًا مع مستهدفات رؤية 2030 في تمكين المبادرات المجتمعية.
ويأتي حفل القادسية 2025 امتدادًا لرؤية النادي في ترسيخ حضوره كنادٍ مجتمعي وثقافي، إلى جانب دوره الرياضي، عبر فعاليات نوعية تُعزز ارتباطه بجماهيره عامًا بعد عام.