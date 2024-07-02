ختام برنامج المعايشة الرياضي في إسبانيا للمدربات واللاعبات السعوديات

اختتم برنامج المعايشة الرياضي الذي أُقيم في مدينة سالو الإسبانية، اليوم الثلاثاء الثاني من شهر يوليو 2024، واستمر البرنامج لمدة عشرة أيام تحت إشراف المدير الفني للمنتخب الوطني الأول للسيدات، لويس كورتيس، وطاقمه الفني.
شهد البرنامج تفاعلاً كبيراً من المدربات واللاعبات، اللاتي تعلّمن مختلف الأساليب العملية والنظرية، حيث تضمنت الحصص أحدث استراتيجيات التدريب وتقنيات الوقاية من الإصابات، بالإضافة إلى آلية تحليل المباريات و طرق تطوير مهارات اللاعبات الفردية.
بدورها أشادت عالية بنت عبدالعزيز الرشيد، مدير إدارة كرة القدم النسائية، بأداء المشاركات والتزامهن، مؤكدة أن هذه التجربة ستسهم بشكل كبير في تطوير مسيرتهن في مجال كرة القدم.
تجسد هذه المبادرة رؤية الاتحاد السعودي لكرة القدم في دعم وتنمية كرة القدم النسائية، وهي خطوة إيجابية نحو تحقيق مزيد من النجاحات والتقدم في المجال الرياضي.