ختام برنامج المعايشة الرياضي في إسبانيا للمدربات واللاعبات السعوديات

اختتم برنامج المعايشة الرياضي الذي أُقيم في مدينة سالو الإسبانية، اليوم الثلاثاء الثاني من شهر يوليو 2024، واستمر البرنامج لمدة عشرة أيام تحت إشراف المدير الفني للمنتخب الوطني الأول للسيدات، لويس كورتيس، وطاقمه الفني.