مباراة السبت أمام "ألميريا" المحطة الأخيرة في مسيرة مدافع برشلونة "بيكية"

بشكل مفاجئ، أعلن مدافع برشلونة الإسباني لكرة القدم، جيرارد بيكيه، اعتزاله كرة القدم عن 35 عامًا، مؤكدًا أنه سيخوض آخر مباراة السبت المقبل.
وقال بطل العالم وأوروبا مع منتخب إسبانيا، عبر فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به "مباراة السبت (ضد ألميريا في الدوري) ستكون الأخيرة لي في كامب نو".
وتابع في فيلم قصير تظهر فيه مشاهد وهو طفل يرتدي زي برشلونة: "كرة القدم أعطتني كل شيء، برشلونة أعطاني كل شيء، وأنتم يا كاتالونيون أعطيتموني كل شيء ،الآن وقد تحققت أحلام ذاك الولد، أريد أن أقول لكم إنه حان الوقت لوضع حد لهذه الرحلة".
وزاد: "لطالما قلت إنه لن يكون هناك فريق بعد برشلونة.. عاجلاً أم آجلاً سأعود".
وكان بيكيه وصل إلى برشلونة في سن العاشرة قبل أن يغادر كتالونيا في عام 2004 للالتحاق بأكاديمية مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي حقق معه لقب الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا عام 2008 قبل أن يعود في العام ذاته إلى نادي الطفولة.
وحقق مع برشلونة ثمانية ألقاب في الدوري الإسباني، دوري الأبطال ثلاث مرات (2009، 2011 و2015)، كأس الملك سبع مرات إضافة إلى ألقاب أخرى.
ولعب بيكيه مع المنتخب الإسباني بين 2009 و2018 وحقق معه كأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2012، قبل أن يعتزل دوليًا بعد مونديال روسيا الأخير.