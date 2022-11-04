مباراة السبت أمام "ألميريا" المحطة الأخيرة في مسيرة مدافع برشلونة "بيكية"

وكان بيكيه وصل إلى برشلونة في سن العاشرة قبل أن يغادر كتالونيا في عام 2004 للالتحاق بأكاديمية مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي حقق معه لقب الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا عام 2008 قبل أن يعود في العام ذاته إلى نادي الطفولة.