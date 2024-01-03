على ملعب الوكرة القطري.. الأخضر يختتم استعداده لمواجهة لبنان

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم الأربعاء، استعداداته لمواجهة منتخب لبنان ودياً مساء يوم غدٍ الخميس على ملعب نادي الوكرة القطري، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي استعداداً لمنافسات كأس آسيا 2023 التي تنطلق يوم 12 من شهر يناير الحالي في دولة قطر.