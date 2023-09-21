في افتتاح جولة اليوم الوطني السعودي 93 "نحلم ونحقق".. الاتحاد يكرم الفتح بثنائية ويعتلي الصدارة

عاد فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، لصدارة الدوري، عقب تجاوز محطة ضيفه الفتح 2/1، وذلك في اليوم الأول لجولة اليوم الوطني السعودي 93 " نحلم ونحقق"، (السابعة من دوري روشن)، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، بقيادة الحكم الإيطالي "دانيلي اورساتو".