في افتتاح جولة اليوم الوطني السعودي 93 "نحلم ونحقق".. الاتحاد يكرم الفتح بثنائية ويعتلي الصدارة

عاد فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، لصدارة الدوري، عقب تجاوز محطة ضيفه الفتح 2/1، وذلك في اليوم الأول لجولة اليوم الوطني السعودي 93 " نحلم ونحقق"، (السابعة من دوري روشن)، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، بقيادة الحكم الإيطالي "دانيلي اورساتو".
الشوط الأول انتهى بتقدم الاتحاد بهدفين لهدف، كان الفتح هو المبادر في زيارة مرمى حارس الاتحاد "غروهي" عند الدقيقة 30 برأسية رائعة لمروان سعدان، بعد كرة وصلته من زميله مراد باتنا.
وعادل للاتحاد "رومارينهو" عند الدقيقة 38، بعد مجهود من زميله "كانتي".
فيما عزز النتيجة للعميد اللاعب "كانتي " عند الدقيقة 45+1 بهدف ولا أجمل "سينمائي"، بعد مجهود رائع وتسديدة في الزاوية 90.
حاول الفتح تعديل النتيجة في الشوط الثاني، لكن ذلك لم يحدث، وبالتالي عاد الاتحاد للصدارة برصيد 18 نقطة، وبقي الفتح على رصيده السابق 11 نقطة، في المركز السابع.