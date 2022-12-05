بعد انسحاب الهند اليوم.. السعودية المرشح الوحيد لاستضافة كأس آسيا 2027

وتابع الاتحاد الآسيوي على موقعه الإلكتروني: "كان المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قام باختصار المتنافسين على استضافة البطولة إلى الاتحاد الهندي لكرة القدم والاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك خلال اجتماعه الذي عقد بتاريخ 17 أكتوبر 2022، وسوف تقوم الجمعية العمومية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باتخاذ القرار النهائي حول الدولة المضيفة خلال اجتماعها خلال شهر فبراير 2023 في المنامة".