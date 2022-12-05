بعد انسحاب الهند اليوم.. السعودية المرشح الوحيد لاستضافة كأس آسيا 2027

قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الإثنين، أنه تلقى إشعارًا رسميًا من الاتحاد الهندي لكرة القدم، بخصوص قرار الأخير الانسحاب من المنافسة على استضافة كأس آسيا 2027.
وتابع الاتحاد الآسيوي على موقعه الإلكتروني: "كان المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قام باختصار المتنافسين على استضافة البطولة إلى الاتحاد الهندي لكرة القدم والاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك خلال اجتماعه الذي عقد بتاريخ 17 أكتوبر 2022، وسوف تقوم الجمعية العمومية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باتخاذ القرار النهائي حول الدولة المضيفة خلال اجتماعها خلال شهر فبراير 2023 في المنامة".
وتابع ذات المصدر: "في أعقاب انسحاب الاتحاد الهندي لكرة القدم، فإن ملف استضافة الاتحاد السعودي لكرة القدم النسخة التاسعة عشرة لكأس آسيا عام 2027 سيكون الوحيد الذي سيتم تقديمه إلى الجمعية العمومية خلال اجتماعها الثالث والثلاثين".