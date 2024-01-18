بمشاركة "العبود" و"كمارا" وبقيادة "جيرارد".. الاتفاق ينطلق بتدريب لياقي وتكتيكي في معسكر الإمارات

فيما تنوع التدريب في الفترة المسائية والتي شارك خلالها العبود وكمارا مع المجموعة، من خلال التمارين الوقائية في الجيم، ثم تمارين لياقية بالكرة قبل أن يطبق الفريق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة فنية على كامل الملعب.