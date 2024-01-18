بمشاركة "العبود" و"كمارا" وبقيادة "جيرارد".. الاتفاق ينطلق بتدريب لياقي وتكتيكي في معسكر الإمارات

انتظم لاعب الوسط عبد الرحمن العبود والمهاجم هارون كمارا لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في أول تدريبات فريقهما والتي أقيمت اليوم الخميس على فترتين صباحية ومسائية بملعب معسكر أبو ظبي الإعدادي والذي يقام في الإمارات من 14 حتى 28 يناير الجاري.
يأتي ذلك تحضيراً لبقية منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2023/24.
وكان التدريب بقيادة المدير الفني الإنجليزي "جيرارد" قد تركز على الجانب اللياقي في الفترة الصباحية من خلال رفع مستوى الأداء اللياقي في الملعب، فيما خصص الجهاز الفني تدريب خاص للثنائي الجديد العبود وكمارا تدريبات خاصة.
فيما تنوع التدريب في الفترة المسائية والتي شارك خلالها العبود وكمارا مع المجموعة، من خلال التمارين الوقائية في الجيم، ثم تمارين لياقية بالكرة قبل أن يطبق الفريق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة فنية على كامل الملعب.