"النصر" يفاوض الأسترالي "هاري سوتار" مدافع ليستر سيتي الإنجليزي

اقتربت إدارة نادي النصر من التعاقد مع الأسترالي هاري سوتار، مدافع ليستر سيتي الإنجليزي بالميركاتو الشتوي الجاري.
ووفقا لما أفاد به الصحفي الإيطالي "رودى غاليتي"، بحسابه الشخصى عبر منصة "إكس"، فإن مسؤولي النصر يجرون الآن محادثات مع هاري سوتار، ومن المحتمل انتقاله إلى الدوري السعودي خلال هذا الشهر.
وانتقل هاري سوتار، البالغ من العمر 25 عاماً، لصفوف ليستر سيتى الإنجليزى فى يناير 2023، قادماً من ستوك سيتى، كما يلعب للمنتخب الأسترالي منذ 2019 .
وتبلغ القيمة السوقية للمدافع الأسترالي نحو 11 مليون يورو، بحسب موقع ترانسفير ماركت .
ويحتل النصر وصافة ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 46 نقطة وبفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدّر.