دوري روشن.. بهدف "ديمبيلي".. الاتفاق يكسب الأخدود

حقّق فريقُ الاتفاق الأول لكرة القدم انطلاقةً قوية في دوري المحترفين السعودي بتسجيله الفوز الثاني على التوالي على حساب ضيفه الأخدود بهدف دون رد، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب نادي الاتفاق في الدمام، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.
فرض التعادلُ السلبي نفسَه على مجريات الشوط الأول؛ حيث فشل الفريقان في الوصول إلى الشباك رغم الفرص التي سنحت لهم للتسجيل.
نجح أصحاب الضيافة في تسجيل هدف الفوز الوحيد عن طريق المهاجم الفرنسي "موسى ديمبيلي"، الذي استغلّ خطأ من المدافع "سعيد الربيعي" في تشتيت الكرة ليصوبها داخل شباك الحارس "باولو فيتور" في الدقيقة 63.
بهذه النتيجة وصل الاتفاق إلى النقطة السادسة وضعته في المركز الثاني، بينما بقي الأخدود بدون أي نقطة بعد أن تعرّض للخسارة الثانية تواليًا أبقته في المركز السابع عشر وما قبل الأخير.