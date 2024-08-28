دوري روشن.. بهدف "ديمبيلي".. الاتفاق يكسب الأخدود

حقّق فريقُ الاتفاق الأول لكرة القدم انطلاقةً قوية في دوري المحترفين السعودي بتسجيله الفوز الثاني على التوالي على حساب ضيفه الأخدود بهدف دون رد، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب نادي الاتفاق في الدمام، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.