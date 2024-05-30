"فنربخشة" و"بشكتاش" يزاحمان الأندية السعودية على التعاقد مع "جوزيه مورينيو"

دخل ناديا فنربخشة وبشيكتاش التركييْن في محادثات جادة في الوقت الحالي للتعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن مورينيو يمكن له قيادة نادي النصر، والاجتماع مجددًا مع كريستيانو رونالدو بالموسم المقبل.
وأكدت صحيفة "Hurriyet" أن المدرب البرتغالي سيستمع إلى جميع العروض المقدمة له؛ مشددة على أنه تلقى عروضًا ليس فقط من تركيا؛ ولكن أيضًا من دول أخرى، وسيعمل على اتخاذ قراره في أقرب وقت.
وبحسب ما نشرته صحيفة "Ntvspor" نقلًا عن الصحافة الرومانية، فإن المدير الفني جيجي بيكالي، المعروف بقربه من مورينيو، صرح بأن المدرب البرتغالي يرغب في الرحيل إلى فنربخشة.
وتتسابق العديد من الأندية للتعاقد مع مورينيو صاحب الـ61 عامًا، بعد إقالته مؤخرًا من منصبه كمدير فني لنادي روما الإيطالي بسبب سوء نتائج الفريق.