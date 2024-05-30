"فنربخشة" و"بشكتاش" يزاحمان الأندية السعودية على التعاقد مع "جوزيه مورينيو"

وأكدت صحيفة "Hurriyet" أن المدرب البرتغالي سيستمع إلى جميع العروض المقدمة له؛ مشددة على أنه تلقى عروضًا ليس فقط من تركيا؛ ولكن أيضًا من دول أخرى، وسيعمل على اتخاذ قراره في أقرب وقت.