"الاتفاق" يعير لاعبه التركي "بيرات أوزديمير" إلى نادي "باشاك شهير"

وتعاقد الاتفاق مع اللاعب صاحب الـ"26 عامًا"، في أغسطس من عام 2022، بعقد لثلاث سنوات يمتدّ حتى 2025، قادمًا من طرابزون سبور الذي أعير له في الموسم الماضي.