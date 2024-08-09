"الاتفاق" يعير لاعبه التركي "بيرات أوزديمير" إلى نادي "باشاك شهير"

أعلن نادي الاتفاق، اليوم الجمعة، إعارةَ التركي "بيرات أوزديمير" لاعب وسط فريقه الأول لكرة القدم، إلى نادي "باشاك شهير" التركي، مع إلزامية شراء العقد.
وكتب النادي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "وافقت إدارة نادي الاتفاق على إعارة اللاعب بيرات أوزديمير إلى نادي باشاك شهير التركي، مع إلزامية الشراء".
وتعاقد الاتفاق مع اللاعب صاحب الـ"26 عامًا"، في أغسطس من عام 2022، بعقد لثلاث سنوات يمتدّ حتى 2025، قادمًا من طرابزون سبور الذي أعير له في الموسم الماضي.
وخاض "بيرت أوزديمير" صاحب الـ26 عامًا، 31 مباراة مع فريق الاتفاق في جميع البطولات بموسمه الأول، وسجل هدفًا وحيدًا، ولعب 4 مواجهات الموسم الماضي قبل إعارته إلى طرابزون سبور.
الجدير ذكره أن الاتفاق سيدشّن منافسات الموسم الجديد، بمواجهة الشباب، يوم 24 أغسطس الجاري، في دوري روشن السعودي، على ملعب الأخير في الرياض.