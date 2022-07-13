الأخضر الشاب يواجه طاجيكستان وديًا استعدادًا لكأس العرب

يخوض المنتخب السعودي تحت 20 عامًا غدًا الخميس أولى مبارياته التجريبية ضمن معسكره الإعدادي في مدينة أبها، والمقام استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب التي تستضيفها مدينة أبها خلال الفترة من 20 يوليو إلى 6 أغسطس المقبل.