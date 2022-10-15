الشباب يغرِّد خارج السرب برباعية الخليج

حافظ نادي الشباب على صدارته لدوري روشن للمحترفين؛ وذلك بعدما نجح في التغلب على ضيفه الخليج برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز ضمن مباريات الجولة الثامنة من المسابقة.