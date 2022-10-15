الشباب يغرِّد خارج السرب برباعية الخليج

حافظ نادي الشباب على صدارته لدوري روشن للمحترفين؛ وذلك بعدما نجح في التغلب على ضيفه الخليج برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز ضمن مباريات الجولة الثامنة من المسابقة.
تناوب على تسجيل أهداف المباراة كل من: اللاعب كارلوس جونيور في الدقيقة الـ2، والأرجنتيني كويستيان جوانكا بالدقيقة الـ60، فيما أضاف اللاعب أرون بوبيندزا الهدف الثالث في الدقيقة الـ86، واختتم أحمد عبده مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة الـ"90+3".
وبتلك النتيجة يرفع الشباب رصيده إلى النقطة رقم 22 منفردًا بصدارة جدول الترتيب، في حين توقف رصيد الخليج عند النقطة رقم 4 بالمركز الرابع عشر.