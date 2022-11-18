35 نجماً من دوري روشن يشاركون في كأس العالم 2022

وسيشهد كأس العالم 2022 في قطر تواجد 9 ينشطون في دوري روشن السعودي للمحترفين، خلافاً للاعبي المنتخب السعودي الأول، الذي يشارك للمرة السادسة بتاريخه بالبطولة، يمثلون بلداناً من أربع قارات، حيث تحظى القارة الإفريقية بنصيب الأسد بـ6 لاعبين، فيما كانت حصة أوروبا وأمريكا الجنوبية والقارة الآسيوية لاعباً واحداً.