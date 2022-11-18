35 نجماً من دوري روشن يشاركون في كأس العالم 2022

بعد أن اتضحت رسمياً قوائم اللاعبين الذين سيدافعون عن ألوان بلادهم في مونديال قطر، من خلال إعلان مدربي المنتخبات الوطنية المشاركة في كأس العالم 2022 القوائم النهائية للاعبين الذين سيتواجدون بالنسخة الـ22 من العرس العالمي.
وسيشهد مونديال قطر، تواجد 35 لاعباً ينشطون في الدوري السعودي للمحترفين، ليحل في المرتبة السابعة على مستوى دوريات العالم من خلال تمثيل وحضور لاعبيها في نهائيات كأس العالم.
كما أصبح نادي الهلال السعودي سابع أكثر الأندية تمثيلاً في كأس العالم المقبلة بالتساوي مع تشيلسي اللندني، متفوقاً على أندية أوروبية شهيرة مثل باريس سان جيرمان ويوفنتوس الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني.
وسيشارك في العرس المونديالي 831 لاعباً، على اعتبار منتخب إيران أعلن قائمته الرئيسة مؤلفة من 25 لاعباً فقط، على خلاف المنتخبات المشاركة، التي احتوت قوائمها النهائية على 26لاعباً.
وسيشهد كأس العالم 2022 في قطر تواجد 9 ينشطون في دوري روشن السعودي للمحترفين، خلافاً للاعبي المنتخب السعودي الأول، الذي يشارك للمرة السادسة بتاريخه بالبطولة، يمثلون بلداناً من أربع قارات، حيث تحظى القارة الإفريقية بنصيب الأسد بـ6 لاعبين، فيما كانت حصة أوروبا وأمريكا الجنوبية والقارة الآسيوية لاعباً واحداً.
وسيكون لاعبو المنتخب الكاميروني الأكثر تمثيلاً لدوري روشن في المحفل العالمي بـ3 لاعبين هم فينسنت أبو بكر (النصر)، كولينز فاي (الطائي)، ديفيز ايباسي (أبها)، يليهم لاعبو منتخب المغرب بلاعبين هما عبدالرزاق حمدالله (الاتحاد)، ومنير محمدي(الوحدة)، في حين ستقتصر قوائم منتخبات تونس وكوستاريكا وبولندا وكوريا الجنوبية على لاعب واحد هم نعيم سليتي (الاتفاق)، أوسكار دوراتي (الوحدة)، غجيغوش كريتشوفياك (الشباب)، كيم سيونج جيو(الشباب).
ويلعب 12 لاعباً من الهلال في صفوف المنتخب السعودي الذي سيشارك في البطولة، وهو ذات العدد الذي يملكه تشيلسي اللندني، وذلك بعدما اعتمدت جميع المنتخبات قوائمها بشكل رسمي.
واختار هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي 12 لاعباً من بطل الدوري المحلي 3 مرات متتالية وهم محمد العويس، محمد البريك، سعود عبدالحميد، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، ناصر الدوسري، عبدالله عطيف، سلمان الفرج، سالم الدوسري، صالح الشهري، محمد كنو، عبدالإله المالكي.
ويتصدر لاعبو الدوري الإنجليزي قوائم منتخبات كأس العالم 2022، حيث يشارك في مونديال قطر 163 لاعباً من البريمرليج.
ويحل الدوري الاسباني في المرتبة الثانية لأكثر الدوريات المشاركة في المونديال بـ86 لاعباً في المونديال، يليه الدوري الألماني بـ81 لاعباً، مقابل مشاركة 70 لاعباً من الدوري الإيطالي في البطولة.
كما يعد نادي بايرن ميونخ الألماني أكثر الأندية تمثيلاً في كأس العالم 2022، بعد إعلان قوائم المنتخبات المشاركة في البطولة بـ17 لاعباً، بينما جاء مانشستر سيتي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني في المرتبة الثانية بمشاركة 16 لاعباً من كل نادي.
ويتصدر دوري روشن السعودي قائمة الدوريات العربية بمشاركة 35 لاعباً من الدوري السعودي للمحترفين، حيث حل في المرتبة السابعة، وبعده يأتي الدوري القطري في المركز الثامن بـ31 لاعباً.
ومن المقرر أن ينطلق مونديال قطر يوم 20 نوفمبر الجاري 2022، ويستمر حتى 18 ديسمبر، على 8 ملاعب.