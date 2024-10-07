"ابن جلوي" يتوج سيدات النصر بذهبية السلة 5x5 في ألعاب السعودية الثالثة

توج الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية، فريق النصر بالميدالية الذهبية في منافسات كرة السلة 5x5 للسيدات بعد فوزه على فريق العلا بنتيجة 100-49، في المباراة النهائية من دورة الألعاب السعودية الثالثة 2024، التي أقيمت في صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.