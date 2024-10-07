رياضة

"ابن جلوي" يتوج سيدات النصر بذهبية السلة 5x5 في ألعاب السعودية الثالثة

"ابن جلوي" يتوج سيدات النصر بذهبية السلة 5x5 في ألعاب السعودية الثالثة
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توج الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية، فريق النصر بالميدالية الذهبية في منافسات كرة السلة 5x5 للسيدات بعد فوزه على فريق العلا بنتيجة 100-49، في المباراة النهائية من دورة الألعاب السعودية الثالثة 2024، التي أقيمت في صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.

وشهد اليوم الختامي حضور الدكتور غسان طاشكندي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة. فيما نال فريق جدة يونايتد، بطل النسختين الأولى والثانية من الدورة، الميدالية البرونزية بعد فوزه على فريق السلام بنتيجة 67-60 أمس الأحد.

النصر
الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد
دورة الألعاب السعودية الثالثة 2024

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