تزامنًا مع احتفاء السعودية بـ"يوم التأسيس".. انطلاق بطولة كأس الطريف لقفز الحواجز

تزامنًا مع احتفاء السعودية بيوم التأسيس، يقيم الاتحاد السعودي للفروسية غدًا الثلاثاء بطولة كأس الطريف لقفز الحواجز، التي ستقام في الدرعية.
وتأتي البطولة في إطار الاتفاقية التي تم توقيعها بين شركة الدرعية والاتحاد السعودي للفروسية، وتتضمن رعاية الدرعية بطولات الاتحاد.
ويحرص الاتحاد السعودي للفروسية على المشاركة في المناسبات الوطنية، وإقامة البطولات والفعاليات التي تتناسب مع الحدث، مثل اليوم الوطني ويوم التأسيس.
ويشارك في بطولة كأس الطريف أكثر من 100 فارس وفارسة، يتنافسون على ثلاثة أشواط. وسيكون الشوط الأول (مفتوح 1) بارتفاع 100-110 سم، يليه الشوط الثاني (مفتوح 2) بارتفاع 115-125 سم، وتختتم البطولة بشوط كأس الطريف بارتفاع 130-140 سم.
ويصاحب البطولة فعاليات متعددة، تتناسب مع جميع أفراد العائلة.
يُذكر أن التذاكر المطروحة تم حجزها بالكامل؛ إذ ستحظى البطولة بحضور جماهيري مميز.