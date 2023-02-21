رياضة

تزامنًا مع احتفاء السعودية بـ"يوم التأسيس".. انطلاق بطولة كأس الطريف لقفز الحواجز

بمشاركة 100 فارس وفارسة
تزامنًا مع احتفاء السعودية بـ"يوم التأسيس".. انطلاق بطولة كأس الطريف لقفز الحواجز
سبق
سبق

تزامنًا مع احتفاء السعودية بيوم التأسيس، يقيم الاتحاد السعودي للفروسية غدًا الثلاثاء بطولة كأس الطريف لقفز الحواجز، التي ستقام في الدرعية.

وتأتي البطولة في إطار الاتفاقية التي تم توقيعها بين شركة الدرعية والاتحاد السعودي للفروسية، وتتضمن رعاية الدرعية بطولات الاتحاد.

ويحرص الاتحاد السعودي للفروسية على المشاركة في المناسبات الوطنية، وإقامة البطولات والفعاليات التي تتناسب مع الحدث، مثل اليوم الوطني ويوم التأسيس.

ويشارك في بطولة كأس الطريف أكثر من 100 فارس وفارسة، يتنافسون على ثلاثة أشواط. وسيكون الشوط الأول (مفتوح 1) بارتفاع 100-110 سم، يليه الشوط الثاني (مفتوح 2) بارتفاع 115-125 سم، وتختتم البطولة بشوط كأس الطريف بارتفاع 130-140 سم.

ويصاحب البطولة فعاليات متعددة، تتناسب مع جميع أفراد العائلة.

يُذكر أن التذاكر المطروحة تم حجزها بالكامل؛ إذ ستحظى البطولة بحضور جماهيري مميز.

الاتحاد السعودي للفروسية
يوم التأسيس
بطولة كأس الطريف لقفز الحواجز

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org