الرباط الصليبي ينهي موسم حارس الشباب كيم سيونج غيو

وكان الحارس البالغ من العمر 33 عامًا، حرس عرين منتخب بلاده في المواجهة أمام البحرين، ضمن الجولة الأولى، والتي انتهت لصالح المنتخب الكوري بثلاثة أهداف مقابل هدف.