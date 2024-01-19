الرباط الصليبي ينهي موسم حارس الشباب كيم سيونج غيو

أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم، إصابة كيم سيونج غيو، حارس مرمى فريق الشباب السعودي ومنتخب كوريا الجنوبية الأول لكرة القدم، بقطع الرباط الصليبي في ركبته اليمنى.
من جانبه نشر نادي الشباب صورة لحارس الفريق الكروي الأول كيم سيونج جيو عبر منصة (إكس) وعلق عليها: "كيم سيونغ غيو.. تعود أقوى".
ومن المقرر أن يغيب كيم سيونج غيو عن مباراتي كوريا الجنوبية المتبقيتين في دور مجموعات كأس آسيا 2023 أمام الأردن، وماليزيا .
وكان الحارس البالغ من العمر 33 عامًا، حرس عرين منتخب بلاده في المواجهة أمام البحرين، ضمن الجولة الأولى، والتي انتهت لصالح المنتخب الكوري بثلاثة أهداف مقابل هدف.