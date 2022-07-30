الأخضر الشاب يختتم استعداده لمواجهة اليمن في ربع نهائي كأس العرب

من جهة أخرى، أكد عضو الجهاز الفني للمنتخب السعودي تحت 20 عامًا طلال الزهراني، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مساء اليوم، سعي المنتخب الوطني لمواصلة نتائجه الإيجابية والذهاب إلى أبعد مدى في البطولة.