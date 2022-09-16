بالفيديو.. مسعف يسقط لاعبًا من نقالة

وتلقى أحد لاعبي فريق جاتالكا سبور إصابة وسقط على أرض الملعب، قبل نحو دقيقتين فقط من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، وكانت النتيجة تشير إلى تقدم فريقه (3-1).