الأهلي ينجو من الخسارة أمام الاتفاق

خيّم التعادل على مواجهة الأهلي مع شقيقه الاتفاق في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة على ملعب نادي الاتفاق.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ25 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بتعادل الفريقين إيجابيًّا بهدفين لكل منهما.
أهداف المباراة سجلها فراس البريكان للأهلي في الدقيقة الـ8 قبل أن يتعادل سيكو فوفانا للاتفاق في الدقيقة الـ45+3.
وفي شوط المباراة الثاني أضاف موسى ديمبلي الهدف الثاني للاتفاق في الدقيقة الـ49 قبل أن يتعادل الأهلي في الدقيقة الـ88 عن طريق اللاعب عبدالله العمار.
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الأهلي عند النقطة الـ48 في المركز الثالث، كما ارتفع رصيد الاتفاق عند النقطة الـ36 في المركز السادس.