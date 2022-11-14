السعودي "عبدالله آل سيف" يتأهل إلى بطولة مستر أولمبيا للمحترفين لكمال الأجسام

وجاء تأهُّل "آل سيف" إلى البطولة الدولية في فئة بدي بيلدنق 212 بعد تحقيقه الرقم التأهيلي للمسابقة، من خلال تحقيقه لمراكز متقدمة في البطولات التي شارك بها وتعد مراحل مهمة في التأهل، حيث حقق المراكز الأول والرابع والثالث والرابع "فئة بدي بيلدنق 212 للمحترفين" في بطولات واشنطن وإنديانا ونيويورك وبيرتريكو بالولايات المتحدة الأمريكية، ليجمع النقاط المؤهلة للحدث العالمي الأبرز في كمال الأجسام، ثاني لاعب سعودي يتأهل في هذه الفئة إلى البطولة الدولية بعد اللاعب عبدالله الربيعة.