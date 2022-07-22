كأس العرب للشباب 2022: منتخب تونس يقسو على البحرين بثلاثية
حقق منتخب تونس فوزًا كبيرًا على شقيقه البحريني، في مستهلّ مشوارهما في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 سنة، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال الفترة من 20 يوليو الحالي إلى 6 أغسطس المقبل.
تناوب على تسجيل ثلاثية نسور قرطاج كل من: يوسف سنانه الذي سجل أولًا في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني أضاف محمد الدربالي الهدف الثاني لمنتخب تونس، قبل أن يختتم محمد عزيز أهداف منتخب بلاده.
ونال جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخبي تونس والبحرين اللاعب محمود غربال من المنتخب التونسي.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد منتخب تونس لـ3 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الخامسة، يليه منتخب البحرين، ثم المنتخب جيبوتي الذي يستهلّ مشواره في البطولة بدءًا من الجولة الثانية.
وتختتم مباريات اليوم في كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 سنة، بالمباراة التي تجمع بين منتخبي المغرب ونظيره السوداني، وعلى ملعب نادي ضمك، وتنطلق في التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، لحساب المجموعة السادسة.