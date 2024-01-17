الياباني "كوكي ماتشيدا" على رادار "النصر"

وانضم كوكي ماتشيدا البالغ من العمر 26 عامًا، لصفوف يونيون سان جيلواز في يوليو الماضي، قادمًا من كاشيما أنتلرز الياباني، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 6 ملايين يورو.