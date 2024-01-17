الياباني "كوكي ماتشيدا" على رادار "النصر"

يستهدف مسؤولو نادي النصر، التعاقد مع الياباني كوكي ماتشيدا، قلب دفاع يونيون سان جيلواز البلجيكي، بالميركاتو الشتوي الحالي؛ وفقًا لتقارير صحفية.
وبحسب ما نشره الصحفي الإيطالي "رودي غاليتي" الذي يعمل في "سكاي سبورت"؛ فإن هدف مسؤولي النصر هو شراء ماتشيدا، كهدف جديد محتمل للفريق، لتقوية مركز الدفاع، بالإضافة إلى اهتمام النادي السعودي أيضًا بالأسترالي هاري سوتار.
وأكد الصحفي على حسابه الشخصي بمنصة "إكس"، على أن إدارة النصر لا تزال تعمل على صفقة انتقال سيكو فوفانا على سبيل الإعارة؛ لإفساح المجال لتسجيل لاعبين جدد بقائمة أجانب الفريق.
وسبَق أن ذكرت تقارير صحفية أن النصر يُفاوض الأسترالي هاري سوتار (25 عامًا) مدافع ليستر سيتي الإنجليزي، وأنه من المحتمل انتقاله إلى الدوري السعودي هذا الشهر.
وانضم كوكي ماتشيدا البالغ من العمر 26 عامًا، لصفوف يونيون سان جيلواز في يوليو الماضي، قادمًا من كاشيما أنتلرز الياباني، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 6 ملايين يورو.