الفيحاء يُنهي تحضيراته لمواجهة النصر

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء تحضيراته لمواجهة نظيره النصر ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن غدًا الأحد على ملعب مرسول بمدينة الرياض.
وأجرى اللاعبون تمرينهم الأخير مساء اليوم السبت على ملعب معالي الشيخ عبدالعزيز التويجري بمقر النادي، تحت إشراف المدير الفني السيد فوك رازوفيتش.
وتضمَّنت حصة اليوم تمارين لياقية وقائية، تبعها محطات تكنيكية وترفيهية، ثم مناورة تكتيكية. واختُتم المران بالتنظيم الدفاعي والهجومي خلال الكرات الثابتة.
من جهة أخرى، غادرت بعثة الفريق إلى مدينة الرياض للدخول في معسكر المباراة.
يُشار إلى أن الفيحاء لم يعرف طعم الانتصار إلى الآن في دوري روشن؛ إذ يحتل المركز الخامس عشر (قبل الأخير) برصيد نقطتين.