18 أغسطس موعد انعقاد الجمعية العمومية لنادي الشباب

اعتمدت الإدارة العامة لشؤون الأندية بوزارة الرياضة موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لنادي الشباب، وذلك يوم الخميس 18 أغسطس المقبل عند الساعة السابعة مساءً بمقر النادي.