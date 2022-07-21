18 أغسطس موعد انعقاد الجمعية العمومية لنادي الشباب

اعتمدت الإدارة العامة لشؤون الأندية بوزارة الرياضة موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لنادي الشباب، وذلك يوم الخميس 18 أغسطس المقبل عند الساعة السابعة مساءً بمقر النادي.
وذكرت إدارة النادي أنها ستوجه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية، كما أنه سيتم لاحقاً عرض بنود جدول أعمال الاجتماع والتقرير السنوي.
ومن جهة أخرى، عقد مجلس إدارة نادي الشباب اجتماعه الدوري برئاسة رئيس مجلس الإدارة وكافة الأعضاء وتم في الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
واطلع الرئيـس التنفيـذي لمجلس الإدارة على تقارير الإدارة التنفيذية والموقف المالي واستعراض نتائج الحوكمة والتحول الرقمي وخطط التسويق والاستثمار، كما ناقش المجلس بقية المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.