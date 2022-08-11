الشباب يختتم معسكره الخارجي.. ويبدأ التحضير للجولة الأولى من الدوري

وسيبدأ المدير الفني مورينو المرحلة الإعدادية الثانية للفريق في العاصمة الرياض مساء الأحد المقبل؛ حيث تتضمن العديد من التدريبات الخاصة في مقر النادي، بالإضافة إلى عدد من المباريات الودية مع الفرق المحلية؛ وذلك استعدادًا لانطلاقة الموسم الرياضي الجديد.