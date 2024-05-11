على حساب الأهلي.. براعم النصر أبطالًا للدوري الممتاز

حسَم فريق النصر رسميًّا لقب الدوري الممتاز لدرجة البراعم تحت 15 عامًا لكرة القدم، للموسم الرياضي 2023- 2024، قبل جولتين من نهاية المسابقة.
وجاء حسْم النصر للقب بعد فوزه على منافسه المباشر الأهلي بنتيجة 4- 2 في المباراة التي جرت بينهما، اليوم السبت، لحساب الجولة 28 على ملعب نادي النصر بالرياض.
ورفع النصر رصيده إلى 73 نقطة معززًا موقعه في الصدارة بفارق 7 نقاط عن الأهلي الذي تَوقف رصيده عند 66 نقطة في المركز الثاني قبل جولتين من النهاية.
ومن المقرر أن يتم تتويج فريق النصر بكأس الدوري الممتاز للبراعم تحت 15 عامًا، بعد نهاية مباراته أمام ضيفه التعاون في الجولة الأخيرة من المسابقة يوم 23 مايو الجاري على ملعب النادي بالرياض.