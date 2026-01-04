وصول المنتخبات إلى الرياض وجدة استعدادًا لكأس آسيا تحت 23 عامًا

بدأت المنتخبات الآسيوية المشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا "السعودية 2026"، التوافد إلى مدينتَي الرياض وجدة، ضمن المرحلة الأخيرة من الاستعدادات الميدانية للبطولة القارية التي تستضيفها المملكة خلال الفترة من 6 إلى 24 يناير الجاري، بمشاركة 16 منتخبًا من مختلف دول القارة.
وشهد مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وصول بعثات المنتخبات تباعًا، حيث جرى استقبالها وفق خطط تنظيمية وتشغيلية معتمدة شملت تسهيل إجراءات الدخول، وتنظيم عمليات التنقل، ونقل البعثات إلى مقار إقامتها في الفنادق المخصصة، بإشراف مباشر من اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2027 السعودية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
وانتقلت المنتخبات فور وصولها إلى مقار الإقامة في المدينتين، وسط جاهزية لوجستية متكاملة شملت خدمات الضيافة وبرامج الإقامة، بما يوفّر بيئة مناسبة لانخراط الفرق في برامجها التدريبية، استعدادًا للمنافسات الرسمية وفق الجداول الزمنية المعتمدة.
ويأتي توافد المنتخبات ضمن خطة تشغيلية شاملة تغطي مختلف الجوانب التنظيمية، بما في ذلك الاستقبال والإقامة والتنقل والتنسيق الميداني، حيث نُفذت جميع الإجراءات وفق أعلى المعايير، في تأكيد جديد على جاهزية المملكة وقدرتها على تنظيم البطولات الرياضية القارية والدولية.
وتُقام مباريات البطولة في الرياض على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية وملعب نادي الشباب، وفي جدة على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية الذي يستضيف مباراتي الافتتاح والختام، إلى جانب الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن محطة رئيسة استعدادًا لاستضافة كأس آسيا 2027™.