وصول المنتخبات إلى الرياض وجدة استعدادًا لكأس آسيا تحت 23 عامًا

بدأت المنتخبات الآسيوية المشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا "السعودية 2026"، التوافد إلى مدينتَي الرياض وجدة، ضمن المرحلة الأخيرة من الاستعدادات الميدانية للبطولة القارية التي تستضيفها المملكة خلال الفترة من 6 إلى 24 يناير الجاري، بمشاركة 16 منتخبًا من مختلف دول القارة.