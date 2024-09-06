أخضر الناشئين يواجه الأردن في "آسيوية اليد"

يلتقي المنتخبُ السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين مواليد "2006"م، مع نظيره الأردني، عند الساعة الـ"4:15" من مساء غدٍ السبت، في أولى مباريات الدور الرئيسي بالبطولة الآسيوية الـ"10"، والتي تستضيفها الأردن خلال الفترة من الـ"3" وحتى الـ"14" من شهر سبتمبر الجاري، والمؤهلة لبطولة العالم للناشئين في سلوفينيا "2025م".
ويسعى الأخضر الناشئ لتحقيق انطلاقة قوية في الدور الرئيسي أمام المنتخب الأردني صاحب الأرض والجمهور، بعدما قدّم مستوى مميزًا في الدور الأول وضعه في صدارة المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة عقب انتصاره على الإمارات وقطر.
وأسفر تكوين مجموعتَي الدور الرئيسي عن تواجد القبضة الخضراء ضمن المجموعة الأولى مع منتخبات: كوريا الجنوبية - الأردن - إيران، فيما ضمّت المجموعةُ الثانية منتخبات: البحرين، واليابان، وقطر، والكويت.