أخضر الناشئين يواجه الأردن في "آسيوية اليد"

يلتقي المنتخبُ السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين مواليد "2006"م، مع نظيره الأردني، عند الساعة الـ"4:15" من مساء غدٍ السبت، في أولى مباريات الدور الرئيسي بالبطولة الآسيوية الـ"10"، والتي تستضيفها الأردن خلال الفترة من الـ"3" وحتى الـ"14" من شهر سبتمبر الجاري، والمؤهلة لبطولة العالم للناشئين في سلوفينيا "2025م".