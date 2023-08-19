لماذا توجد كتيبة النجوم الأشهر عالميًا في الدوري السعودي؟.. هنا "قوة ناعمة" و"رؤية"

وكان قد وافق النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيما، في بداية شهر يونيو الماضي، على الانتقال إلى نادي اتحاد جدة السعودي، بعد أن حصد 25 لقبًا مع ريال مدريد، بينها 5 ألقاب للدوري الإسباني، خلال مسيرة استمرت 14 عامًا مع قطب العاصمة الإسبانية.