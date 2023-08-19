لماذا توجد كتيبة النجوم الأشهر عالميًا في الدوري السعودي؟.. هنا "قوة ناعمة" و"رؤية"

تختلف معالم القوة الناعمة السعودية عن العديد من دول العالم، حيث بدأت المملكة بوضع خطط للمستقبل منذ إعلان رؤية السعودية 2030، والتي تعمل على تعزيز الحضور السعودي على مستوى العالم، كما تعمل تدريجيًا على تشكيل مستقبل سعودي عالمي باهر.
وتسعى "الرياض" إلى تحقيق أهداف سامية في مجال الرياضة، حيث تحث الخطى للوصول إلى التنافسية العالمية، بل وأكثر من خلال ضم أشهر وأمهر لاعبي كرة القدم من مختلف دول العالم ومن أشهر الأندية العالمية، إلى الأندية السعودية.
ونجح نادي الهلال السعودي في ضم اللاعب البرازيلي نيمار داسيلفا، خلفًا للاعب الأشهر في العالم ميسي الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الدوري السعودي، لينضم "نيمار" إلى كتيبة رونالدو وبنزيما وغيرهما من اللاعبين المهاريين المميزين على المستوى العالمي.
واستطاع نادي النصر في ختام عام 2022م، ضم المُهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوفه بعقد يمتد إلى عام 2025م، حيث فسخ تعاقده بالتراضي مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قبيل كأس العالم في قطر.
وانطلقت فترة التسجيل الشتوية مع اللاعب العالمي رونالدو بنادي النصر السعودي، في الثاني من شهر يناير الماضي، وامتدت حتى يوم 28 من الشهر ذاته، وكانت تلك الصفقة هي الأبرز في تاريخ انتقالات الدوري السعودي.
وكان قد وافق النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيما، في بداية شهر يونيو الماضي، على الانتقال إلى نادي اتحاد جدة السعودي، بعد أن حصد 25 لقبًا مع ريال مدريد، بينها 5 ألقاب للدوري الإسباني، خلال مسيرة استمرت 14 عامًا مع قطب العاصمة الإسبانية.
يُذكر أن "بنزيما" صاحب 354 هدفًا للريال، وهو ثانٍ أبرز هدافي الفريق في التاريخ بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجل 450 هدفًا، ويلعب حاليًا للنصر السعودي، كما حصد كريم بنزيما جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم.
هكذا تسعى المملكة العرببة السعودية إلى تحقيق رؤية 2030 بقيادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تشمل مستهدفات في شتى المجالات والتي من بينها مجال الرياضة، بما يوضح مفهوم القوة الناعمة لارتباطه فيها بشكل أساس، كونها قوة جاذبة تعزز حضورًا سعوديًا قويًا على الصعيد العالمي.