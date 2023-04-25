رياضة
الشباب يفتح ملف "الكلاسيكو" أمام الاتحاد.. في الجولة 24 من دوري روشن
فتح فريق الشباب الأول لكرة القدم ملف مواجهة نظيره الاتحاد، في قمة "كلاسيكو" الجولة 24 من دوري روشن السعودي للمحترفين، الخميس المقبل.
واستعان مدرب أبيض العاصمة الإسباني"مورينو" بالفيديو خلال المحاضرة الفنية التي سبقت الحصة التدريبية، اليوم الثلاثاء، تلا ذلك، تدريبات لياقية تركزت على الجري حول الملعب، وبعدها تمارين إحماء وتسخين، ومن ثم تمارين في منتصف الملعب، خصصها المدرب لرسم النهج التكتيكي للقاء الاتحاد.
يُذكر أن الشباب يحتل المركز الثالث برصيد 50 نقطة بفارق 6 نقاط، فيما يتربع الاتحاد على القمة بـ 56 نقطة.