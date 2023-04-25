الشباب يفتح ملف "الكلاسيكو" أمام الاتحاد.. في الجولة 24 من دوري روشن

واستعان مدرب أبيض العاصمة الإسباني"مورينو" بالفيديو خلال المحاضرة الفنية التي سبقت الحصة التدريبية، اليوم الثلاثاء، تلا ذلك، تدريبات لياقية تركزت على الجري حول الملعب، وبعدها تمارين إحماء وتسخين، ومن ثم تمارين في منتصف الملعب، خصصها المدرب لرسم النهج التكتيكي للقاء الاتحاد.