وزير التعليم يُدشّن الموسم الـ14 لاتحاد الجامعات.. ويكرّم المنجزين رياضيًّا

دشّن وزيرُ التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، يوسف البنيان، الموسمَ الرياضي الـ14 للاتحاد ومنصاته الرقمية، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في مقر الوزارة بالرياض.
وأوضح رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، الدكتور خالد المزيني؛ أن الاتحاد بدأ منذ أربع سنوات برغبة صادقة لمواكبة رؤية المملكة 2030؛ وذلك لصناعة تحول وطني في الرياضة الجامعية يجعل هذه البيئة تسهم بدرجة فعّالة في تحقيق الأهداف الوطنية المرتبطة بالرياضة والشباب.
وقال خلال كلمته بالحفل: "نحتفل اليوم بتحقيق المنجزات والأرقام، وبتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، وباحتضان الجامعات للرياضيين وإتاحة الفرصة لهم لممارسة الرياضة والانشغال بما يعود عليهم وعلى وطنهم بالنفع"، مؤكدًا سعيهم للاستمرار بالعمل لتساهم البيئة الرياضية الجامعية في هذا الحراك وهذا التطور وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
ونوه "المزيني" إلى ما تحقّق اليوم من منجزات، مشيرًا إلى أنه نتاج جهود بُذلت من الجميع، مثمنًا في هذا الصدد لمعالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ولأعضاء المجلس أصحاب السمو والمعالي والسعادة؛ جهودَهم التي أسهمت في الوصول لهذه النتائج، وللجامعات والكليات الحكومية والأهلية، وقادة النشاط الرياضي فيها وعلى رأسهم عمداء شؤون الطلاب، الذين صنعوا الفارق بتفاعلهم الكبير مع أنشطة وبرامج الاتحاد.
وهنأ رئيسُ اتحاد الجامعات الطلابَ والطالبات المكرمين، مثمنًا لهم تمثيلَ الوطن بالشكل المشرف، وأنهم حقّقوا إنجازات عالمية.
1- طارق حامدي - جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل "الميدالية الذهبية".
2- سند سفياني - جامعة الملك سعود "الميدالية الفضية".
3- يوسف نابته - جامعة الملك عبد العزيز "الميدالية البرونزية".
الجامعات الفائزة بالمراكز العشرة الأولى للطلاب والطالبات في الموسم 13:
الجامعات العشرة الأولى "شطر الطالبات":
المركز الأول: جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.
المركز الثاني: جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.
المركز الثالث: جامعة الملك سعود.
المركز الرابع: جامعة الملك عبدالعزيز.
المركز الخامس: جامعة طيبة.
المركز السادس: جامعة عفت.
المركز السابع: جامعة الباحة.
المركز الثامن: كليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع.
المركز التاسع: جامعة دار الحكمة.
المركز العاشر: جامعة حائل.
الجامعات للمراكز العشرة الأولى "شطر الطلاب":
المركز الأول: جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.
المركز الثاني: جامعة الملك سعود.
المركز الثالث: جامعة الملك عبدالعزيز.
المركز الثالث مكرر: جامعة القصيم.
المركز الخامس: جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
المركز السادس: جامعة الباحة.
المركز السابع: جامعة جازان.
المركز الثامن: جامعة طيبة.
المركز التاسع: جامعة حائل.
المركز العاشر: الجامعة الإسلامية.
وعقب التكريم دشّن وزيرُ التعليم الموسمَ الرياضي الـ14 لمسابقات الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، الذي ينطلق في الـ18 من أكتوبر المقبل ببطولة التايكوندو.