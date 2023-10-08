وزير التعليم يُدشّن الموسم الـ14 لاتحاد الجامعات.. ويكرّم المنجزين رياضيًّا

ونوه "المزيني" إلى ما تحقّق اليوم من منجزات، مشيرًا إلى أنه نتاج جهود بُذلت من الجميع، مثمنًا في هذا الصدد لمعالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ولأعضاء المجلس أصحاب السمو والمعالي والسعادة؛ جهودَهم التي أسهمت في الوصول لهذه النتائج، وللجامعات والكليات الحكومية والأهلية، وقادة النشاط الرياضي فيها وعلى رأسهم عمداء شؤون الطلاب، الذين صنعوا الفارق بتفاعلهم الكبير مع أنشطة وبرامج الاتحاد.