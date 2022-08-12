"آل سليم" رفع الميداليات السعودية في الألعاب الإسلامية إلى 15 ميدالية.. والأخضر يستعد للجزائر

رفع لاعب المنتخب السعودي لرفع الأثقال سراج آل سليم حصيلة السعودية من الميداليات المتنوعة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرياضية الخامسة "قونية2021" المقامة في مدينة قونية التركية إلى 15 ميدالية (ذهبية واحدة و 10 فضيات، و4 برونزيات)؛ وذلك بعد أن حقق اليوم 3 ميداليات فضية.