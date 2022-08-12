"آل سليم" رفع الميداليات السعودية في الألعاب الإسلامية إلى 15 ميدالية.. والأخضر يستعد للجزائر

رفع لاعب المنتخب السعودي لرفع الأثقال سراج آل سليم حصيلة السعودية من الميداليات المتنوعة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرياضية الخامسة "قونية2021" المقامة في مدينة قونية التركية إلى 15 ميدالية (ذهبية واحدة و 10 فضيات، و4 برونزيات)؛ وذلك بعد أن حقق اليوم 3 ميداليات فضية.
وجاءت ميداليات آل سليم بعد أن خطف الميداليات الفضية لوزن 61 كجم برفعه في الخطف 123 كجم، والنتر 154 كجم، محققًا 277 نقطة في المجموع العام.
فيما حل زميله الرباع نواف المزيدي في المركز السابع في منافسات وزن تحت 67 كجم بعد أن جمع 296 نقطة برفعه 136 في الخطف، و160 في النتر.
ونالت الرباعة العنود الشهري المركز السادس لمنافسات وزن 59 كجم بمجموع 141 نقطة مُسجِّلة رقمًا شخصيًّا جديدًا لها؛ وذلك برفعها 63 كجم في الخطف، و78 كجم في النتر.
ضرب المنتخب السعودي لكرة اليد موعدًا في نصف نهائي منافسات كرة اليد مع البلد المستضيف تركيا عند الساعة الثالثة من عصر غد السبت بعد تعادله اليوم الجمعة في ختام مبارياته بالمجموعة الأولى مع نظيره القطري بنتيجة 27-27.
وبهذه النتيجة تأهل الأخضر متصدرًا المجموعة بفارق الأهداف، تاركًا المركز الثاني لمنتخب قطر الذي سيلاقي متصدر المجموعة الثانية المنتخب الإيراني.
اختُتمت منافسات ألعاب القوى في الدورة بمشاركة الواثب حمود العلواني الذي حل رابعًا في مسابقة الوثب الطويل بعد أن قفز مسافة 7.80م.
وفي سباق التتابع 4×100م حل العدَّائون عبدالله أبكر وفهاد السبيعي وحمود العلواني ومحمد داود بالمركز الخامس بزمن 39.32 ثانية.
وفي نهائي سباق 4×400م حل العدائون إبراهيم فتيني ومازن الياسين ويوسف مسرحي ومحمد المعاوي بالمركز السابع بزمن 3.07.52 دقيقة.
اختتم أحمد المولد مشاركة المنتخب السعودي للتايكوندو بخسارته من اللبناني مارك زينون بجولتين مقابل جولة ضمن منافسات وزن 74 كجم.
وفي المصارعة أنهى مسفر السبيعي مشاركته بالدورة بخسارته من نظيره الأذربيجاني محمدوف تال ضمن منافسات المصارعة الرومانية لوزن 63 كجم، كما خسر زميله إبراهيم فلاتة من التركي كبشتا بيت الله في منافسات وزن 97 كجم، وخرج حسن برناوي (72 كجم) من المنافسة عقب إقصائه من الأوزبكي رحمتوف مورزبيك.
عاود المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا تدريباته صباح اليوم عقب فترة الراحة التي منحها المدرب سعد الشهري للاعبين إثر مباراتهم أمس الأول أمام المنتخب المغربي.
وشهدت تدريبات القدم إجراء تدريبات تكتيكية استعدادًا لمواجهتهم في نصف نهائي مسابقة كرة القدم أمام المنتخب الجزائري بعد غد الأحد.
يواصل ربَّاعو المنتخب السعودي لرفع الأثقال مشاركتهم بالدورة عندما يدخل عبدالرحمن البلادي في منافسات وزن 73 كجم عند العاشرة والنصف صباحًا، وزميله علي العلوي في منافسات وزن 81 كجم عند الثانية عشرة ظهرًا.
وتشهد منافسات المصارعة الرومانية التي تنطلق بداية من الحادية عشرة والنصف صباحًا مشاركة لاعب الأخضر ريان هوساوي في منافسات وزن 60 كجم، وأحمد بارحمة في منافسات وزن 67 كجم، وعمار هوساوي في وزن 77 كجم.